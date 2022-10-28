صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال 2022.. الموالح في الصدارة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 26 أكتوبر 2022، إذ بلغت نحو 5 ملايين و285 ألفا و820 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألفا و639 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليونا و637 ألفا و71 طنا، بالإضافة إلى تصدير 861 ألفا و901 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما جرى تصدير 386 ألفا و11 طنا من البصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 152 ألفا و445 طنا، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 150 ألفا و864 طنا.

وجاءت صادرات مصر من البطاطا في المركز السادس بإجمالي 104 آلاف و645 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 98 ألفا و350 طنا، وفي المركز الثامن المانجو بإجمالي 55 ألفا و538 طنا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 36 ألفا و248 طنا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 28 ألفا و796 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الـ 11 بإجمالي 19 ألفا و425 طنا.

وفي المركز الـ 12 البطيخ بإجمالي 9096 طنا، والجوافة المركز الـ 13 في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 8722 طنا.