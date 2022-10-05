«القصير»: صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن لأول مرة في 2022

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنَّ صادرات مصر الزراعية تجاوزت 5 ملايين و19 ألفًا و411 طنًا حتى الآن بزيادة قدرها 258 ألفًا و824 طن عن نفس الفترة من العام الماضي، إذ كانت 4 ملايين و760 ألفًا و587 جنيهًا وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 4 أكتوبر 2022.

أهم الصادرات الزراعية

كما أشار التقرير إلى أنَّ أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، وعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، ورمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و632 ألفًا و936 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 855 ألفًا و920 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 343 ألفًا و22 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

البطاطس في الصدارة

كما احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 150 ألفًا و317 طنًا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 134 ألفًا و297 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 84 ألفًا و192 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 55 ألفًا و730 طنًا، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 42 ألفًا و38 طنًا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفًا و343 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 26 ألفًا و451 طنًا.

كما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفًا و425 طنًا، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9 آلاف و75 طنًا، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و905 أطنان.