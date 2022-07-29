صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.1 مليون طن.. والموالح تتصدر القائمة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق ‏2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.

جهود الدولة ساهمت في تعويض نقص السلع وزيادة الصادرات

وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في نقص صادرات بعض السلع، إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي.

ووجه «القصير»، الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وأيضًا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.

إجمالي الصادرات الزراعية

وكان وزير الزراعة، تلقى تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022، والتي بلغت 4 ملايين و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي «الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ».

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و610 ألف 773 طن، بالإضافة إلى تصدير 828 ألف 635 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن.

واحتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و403 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا، المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 ألف و460 طن، وحصدت الطماطم المركز السابع بإجمالي 32 ألف و902 طن، تلاها الثوم في المركز الثامن بإجمالي 21 ألف و185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 ألف و425 طن، وحصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، والجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي كمية بلغت 7015 طنًا.