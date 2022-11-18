أميمة تمام في أولى حلقات برنامجها على «القاهرة الإخبارية»: نحلل أهم أحداث الشرق الأوسط

قالت الإعلامية أميمة تمام، إن الشرق الأوسط البقعة المركزية على كوكبنا، وتحظى بأهمية كبرى ذات أبعاد تاريخية ودينية وثقافية واقتصادية وكذلك إستراتيجية.

وأضافت «تمام»، في أثناء تقديم أولى حلقات برنامج «الشرق الأوسط» على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «في منطقة الشرق الأوسط أنزلت الأديان السماوية، وانتشرت لبقاع العالم، وفي الشرق الأوسط كان مهد الحضارات الفرعونية وبلاد الرافدين وحضارة سبأ والأنباط في غرب شبه الجزيرة العربية، كما تعتبر منطقة الشرقة الأوسط هي المزود الرئيسي للنفط بالنسبة للعالم المتطور وخاصة أوروبا والولايات المتحدة واليابان، لذلك فالشرق الأوسط يعد قوة اقتصادية كبرى أثرت تأثيرا كبيرا على شعوب العالم والمنطقة في كل مناحي الحياة».

وتابعت: «كما أن للشرق الأوسط أهمية إستراتيجية كبرى تعود لموقعه الجغرافي لأنها حلقة الوصل أو الجسر الذي يربط بين دول وقارات العالم، ولأننا نحدثكم من هنا من الشرق الأوسط فهذا برنامجكم الشرق الأوسط ليفتح نوافذ التحليل لأهم أحداث الأسبوع».