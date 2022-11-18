سول تؤكد مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لمحاسبة بيونج يانج

أكدت كوريا الجنوبية، اليوم، مواصلة التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل محاسبة كوريا الشمالية على استفزازاتها استنادا على التعاون القوي بين سول وواشنطن، واستمرار التعاون بين كوريا وأمريكا واليابان.

كوريا الجنوبية تتمتع بقدرة هائلة على الاستعداد لأي استفزاز من الشمال

وأدانت الحكومة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات صباح اليوم، معتبرة إياه أنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمل استفزازي يقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت أن أي عمل متعلق ببرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي لا يمكن تبريره لأي سبب، محذرة من أن كوريا الجنوبية تتمتع بقدرة هائلة على الاستعداد لأي استفزاز من الشمال ويجب ألا تخطئ كوريا الشمالية الحسابات.

وأشارت حكومة سول إلى أن كوريا الشمالية ستشهد تفاقم العزلة الدولية والعقوبات، داعية إلى وقف استفزازاتها فورا وقبول المبادرة الجريئة التي تهدف إلى المساعدة في تطوير اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووي.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة بالقرب من سونأن ببيونج يانج متجها نحو البحر الشرقي.