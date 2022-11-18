كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة للقوات الجوية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات مشتركة للقوات الجوية، اليوم، باستخدام مقاتلات «إف -35 إيه» ردا على تجربة كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

سيول تصرف بيونج يانج مستفز

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخا باليستيا غير محدد، تجاه بحر اليابان والذي حلق فوق البلاد بارتفاع 47 كيلومتر ولمسافة 248 كم.

وذكرت سيول أن تصرف بيونج يانج تصرف مستفز يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة.