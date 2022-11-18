افتتاح 30 مسجدا في 7 محافظات اليوم.. بينها الفيوم والدقهلية

افتتحت وزارة الأوقاف 30 مسجداً في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، بينها 22 مسجدًا جديدًا و8 مساجد صيانة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

افتتاح مساجد جديدة

ففي محافظة الدقهلية، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، مسجد عزبة 9 بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس.

وفي محافظة القليوبية، افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، مسجد الخطيب بمنطقة الحرية بالعبور الجديدة، على مساحة 700 متر بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وفي محافظة البحيرة، تم افتتاح 14 مسجدا ما بين جديد وإحلال وتجديد وصيانة شاملة بمراكز «أبو المطامير - كفر الدوار - الدلنجات - دمنهور - أبو حمص - رشيد - المحمودية»، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و730 ألف جنيه.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد سالم خليفة، بقرية مهدية، ومسجد حمزة بن عبد المطلب، بقرية الصمايدة، بمنشأة الدهب البحرية، ومسجد التقوى، بعزبة الحلواني، بدير السنقورية بمركز بني مزار.

مساجد جديدة في الفيوم

وفي محافظة الفيوم، تم افتتاح مسجد عزبة يونس بقرية الغرق بمركز إطسا، ومسجد الرحمن بقرية بيهمو بمركز سنورس، ومسجد الإيمان بعزبة الأعرج بمركز إطسا، ومسجد عبد المنعم شغميم بقرية الناصرية بمركز الفيوم شمال.

وفي محافظة الجيزة، تم افتتاح مسجد عمر عبد الجيد بقرية اللشت بمركز العياط، ومسجد الصف الكبير بقرية الديسمي بمركز الصف.

وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح مسجد المنصوري بقرية واحد الصالحية بمركز الحسينية، ومسجد الحمر الجديدة بقرية منشأة أبو عمر وعبد الله بن مسعود بعزبة مسعود بمركز كفر صقر، ومسجد الخلفاء الراشدين بقرية حفنا بشبرا النخلة، ومسجد الحرمين بقرية الجديدة بمركز مينا القمح.