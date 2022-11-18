خريطة افتتاحات وزارة الأوقاف للمساجد اليوم: 30 بيتا لله في المحافظات

تفتتح وزراة الأوقاف المصرية، اليوم، عددًا من المساجد في محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، ويصل عدد المساجد التي تفتتحها وزارة الأوقاف المصرية اليوم إلى 30 مسجد، تتنوع بين مساجد الإحلال والتجديد، ومساجد الصيانة.

وبلغ عدد مساجد الإحلال والتجديد 22 مسجد، ووصل عدد مساجد الصيانة إلى 8 مساجد، وبذلك تكون وزارة الأوقاف قد افتتحت إجمالي 370 مسجدا في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية منذ تاريخ 1/7/2022م، من بينهم 76 مسجد صيانة و294 مسجد جديد، والسطور التالية، تستعرض «الوطن» خريطة المساجد التي تم افتتاحها اليوم.

مساجد الإحلال والتجديد

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد عزبة 9 – الربيعة – مركز دكرنس

مديرية أوقاف المنيا

2. سالم خليفة – مهدية

3. حمزة بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية

4. التقوى – عزبة الحلوانى – دير السنقورية – بنى مزار

مديرية أوقاف القليوبية

5. الخطيب – منطقة الحرية – العبور الجديدة

مديرية أوقاف الفيوم

6. عزبة يونس – الغرق – إطسا

7. الرحمن – بيهمو – سنورس

8. الإيمان – عزبة الأعرج - إطسا

9. عبد المنعم شغميم – الناصرية – مركز الفيوم شمال

مديرية أوقاف الجيزة

10. عمر عبد الجيد – قرية اللشت - العياط

مديرية أوقاف الشرقية

11. المنصورى – واحد الصالحية – الحسينية

12. الحمر الجديدة – منشأة أبو عمر

مديرية أوقاف البحيرة

13. إدريس غيث – كوم الفرج – أبو المطامير

14. التقوى حسن متولى - الحرية شمال التحرير –

15. كازوليا الغربية – كوم الفرج – أبو المطامير

16. الرحمة بسطاروس – المهدية كوم الفرج –

أبو المطامير - البحيرة

17. شاهين – عزبة شاهين – طيبة - الدلنجات

18. سعيد عويضة – ك 3 شمال التحرير – أبو المطامير

19. أبو بكر الصديق – أبو صماده - الدلنجات

20. الأمل بالحاجر – كفر الدوار

21. القبلى بالكنائس – كفر الدوار

22. على رضوان – أبو حمص

مساجد الصيانة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

1. جمال النبي- قرية دنشال

2. حنا سلامة – قرية أريمون المحمودية

3. العامرية الشرقية - قرية العامرية الشرقية – مركز رشيد

4. أولاد الشيخ – قرية أولاد الشيخ – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف الشرقية

5. عبد الله بن مسعود- عزبة مسعود – كفر صقر

6. الخلفاء الراشدين – حفنا – شبرا النخلة

7. الحرمين – الجديدة – مينا القمح

مديرية أوقاف الجيزة

8. الصف الكبير – الديسمى – الصف