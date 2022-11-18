محافظ مطروح: دعم المناطق المحتاجة في براني بطرق وآبار وتقديم الدعم للأهالي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح عن مد البنية التحتية في جميع المناطق المحتاجة من التجمعات السكني غرب مدينة مرسى مطروح في نجوع سيدي براني اتجاه السلوم، والمناطق المجاورة في الصحراء الغربية، وتقديم الدعم لأهالي من مواد غذائية وخدمات طبية في إطار حياة كريمة لجميع المواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية.

دعم تجمع الشلودي

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص بـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من إنشاء طريق أسفلت لتجمع الشلودي لخدمة سكان التجمع، ومد أعمدة إنارة وإطلاق التيار الكهربائي وجاري إنشاء آبار لتخزين مياه الشرب خلال موسم الخريف والشتاء من خلال تجميع مياه الأمطار، التي يعتمد عليها سكان المنطقة في الشرب وسقيا الحيوانات على مدار العام.

مشروعات خدمية

أوضح اللواء مون مرتضى رئيس جهاز التعمير بـالساحل الشمالي الغربي لـ«الوطن»، تنفيذ الجهاز العديد من المشروعات الخدمية في منطقة الشلودي، والمناطق المجاورة غرب براني، في إطار تنمية تلك المناطق تحت إشراف وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح محافظ مطروح، أن هناك تنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وجرى دعم تجمع الشلودي الأسر الأولى بالرعاية توزيع مواد غذائية، وأغنام لإنشاء مشروعات صغيرة تدر دخل للمواطنين، وسيتم استكمال جميع الخدمات التي يحتاجها التجمع.

حياة كريمة في مطروح

وذكر المحافظ أن المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، جاري تنفيذها في قرى مطروح والتجمعات السكانية في عدة مناطق ومراكز بدءًا من «الحمام ومرورا بالضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، وحتى سوا جنوبا» بعد أن قمنا بحصر جميع الاحتياجات من البنية التحتية والخدمات في قطاع التعليم والكهرباء والمياه والشباب والرياضة والصرف الصحي والخدمات الصحية وجارى تنفيذها حاليا.