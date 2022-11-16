«حياة كريمة» تطور 6 قرى في مطروح.. إنشاء منازل وبنية تحتية ومدارس

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود الدولة في توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين في جميع انحاء المحافظة، خاصة مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه خلال العام الثاني من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية جرى تنفيذ المشروعات وفق مخطط الدولة لتطوير 6 قرى بمراكز المحافظة وهى «قرى السلام وفوكة وحلازين، وكشوك عميرة وشماس والمراقى» في عدة قطاعات مختلفة طورت القرى تماما.

وقال «شعيب»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن من أهم المشروعات التي نفذتها حياة كريمة بقرى مطروح، في مياه الشرب والصرف الصحي واستكمال أعمال الصرف بأربعة قرى التي بدأت المرحلة الأولى مع البدء في تركيب الوصلات المنزلية للمنازل وتحويل عدد 3 خزانات لاهوائي الي معالجة ثنائية في عدد 3 قرى هي، سيدي شبيب وزاوية العوامة، وأبو مزهود، وقرية سيدنا هود بمركز الحمام.

إنشاء 4 محطات تحلية

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى إنشاء 4 محطات تحلية جديدة قدرة 100 م 3 يوم في أربع قرى ومحطة تحلية قدرة 50 م3 بكلية الزراعة بفوكة، كما تم مد شبكة مياه بطول 4 ك بقرية السلام بالحمام، كذلك تركيب محطة لتنقية المياه وإزالة الحديد بقرية المراق وجارى تشغيل المحطة حاليا، وفي مجال الاستفادة من مياه الأمطار، والانتهاء من إنشاء 93 بيرا لجمع مياه الأمطار بسعة تخزينية إجمالية 9597 م3 وتطهير وتأهيل 34 من بئر روماني بسعة تخزينية إجمالية 17829 م3، وكذلك تطهير وصيانة 21 بئر نشو بسعة تخزينية إجمالية 4629 م3 وأيضا إنشاء 24 خزان دبش سعة 150 م 3 بواقع 6 خزانات لكل قرية في حلازين، وكشوك عميرة، وفوكه، وشماس.

محولات وأعمدة لإنارة قرى حياة كريمة

وأوضح أنه في قطاع الكهرباء تم تركيب محول 100ك بمشتملاته بتجمع فرحات واعر وتركيب أعمدة جهد منخفض بقرية فوكة وتركيب محول قدرة 100ك مغذي محول قدرة 50 ك وأعمدة بالمشتملات بقرية حلازين، فضلًا وتركيب محول 100ك لتجمع الشواعر 1 وربطة بالشواعر 2 ومحول لتجمع غانم الصريحي بقرية كشوك عميرة.

مدارس حياة كريمة

وأضاف منسق حياة كريمة، أنة في قطاع التعليم تم رفع كفاءة 3 مدارس هي مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة لعدد 27 فصل مدرسة فوكة للتعليم الأساسي زيادة الطاقة الاستيعابية بعدد 23 فصل مدرسة مشنتدت للتعليم الأساسي بقرية المراقي بسيوة تم عمل إحلال جزئي كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة جديدة «أولاد هيوب للتعليم الأساسي» بزاوية العوامة ومدرسة سيدي شبيب للتعليم الأساسي بزيادة عدد 7 فصول ومدرسة ابو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي، بعدد زيادة 5 فصول في مجال مدارس التعليم المجتمعى تم رفع كفاءة 6 مدارس بقطاع البنية الاساسية تم الانتهاء من أنشاء وتجهيز اول مركز تكنولوجي بقرية زاوية العوامة لخدمة القرية وما يجاورها من قرى.

وأضاف محافظ مطروح أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من حصر ودراسة كافة احتياجات ومطالب كل قرية، مع وجود لجنة من وزارة التنمية المحلية من الحوار المجتمعي مع أهالي القرى والتجمعات المستهدفة، وتحديد المشروعات بالقرى التي سيتم إدراجها بمبادرة حياة كريمة مع إدراج 23 قرية جديدة بمطروح ليصبح إجمالي القرى 34 قرية من إجمالي 56 قرية، وكذلك الموافقة على إدراج 7 تجمعات سكانية بالمراكز.