مواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 19-11-2022

أصدرت هيئة المساحة المصرية، بيانا بمواقيت الصلاة في كل محافظات ومدن الجمهورية، التي تتغير بشكل طفيف بين دقيقة وحتى 10 دقائق، بسبب حركة الشمس حول الكرة الأرضية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:52

موعد أذان الظهر: 11:39

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:56

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 05:00

موعد أذان الظهر: 11:48

موعد أذان العصر: 2:47

موعد أذان المغرب: 5:08

موعد أذان العشاء: 6:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:00

موعد أذان الظهر: 11:46

موعد أذان العصر: 2:42

موعد أذان المغرب: 5:02

موعد أذان العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

أذان الفجر: 4:38

أذان الظهر: 11:28

أذان العصر: 2:28

أذان المغرب: 4:49

أذان العشاء: 6:08

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: 4:55

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 2:36

أذان المغرب: 4:56

أذان العشاء: 6:18

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:40

أذان الظهر: 11:34

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:18