مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

تختلف مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة بين اليوم والآخر، ويرغب المسلمون متابعة مواعيد الصلوات الخمس بشكل يومي لأدائها في مواعيدها المحددة، وفق التوقيت المحلي الخاص بكل محافظة، ما يغيّر مواعيد رفع الأذان.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأثنين14 نوفمبر، منها محافظات القاهرة الكبري والجيزة والأقصر، وذلك وفق ما تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:49

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:39

موعد صلاة المغرب: 4:59

موعد صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:49

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:39

موعد صلاة المغرب: 5:00

موعد صلاة العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:55

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:02

موعد صلاة العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:35

صلاة الظهر: 11:27

صلاة العصر: 2:30

صلاة المغرب: 4:51

صلاة العشاء: 6:09

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر: 4:50

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:38

صلاة المغرب: 4:59

صلاة العشاء: 6:20

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:37 فجرا

صلاة الظهر: 11:33 ظهرا

صلاة العصر: 2:41 عصرا

صلاة المغرب: 5:03 مساء

صلاة العشاء: 6:19 مساء