مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022

تعلن هيئة المساحة المصرية بشكل يومي مواقيت الصلاة في مصر على كل الأنحاء والمحافظات، والتي تتغير من دقيقة حتى 10 دقيقة بسبب حركة الشمس.

وفيما يلي يقدم موقع «الوطن» مواقيت الصلاة في مصر اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى مطروح وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المصرية للمساحة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:50

موعد صلاة الظهر: 11:39

موعد صلاة العصر: 2:38

موعد صلاة المغرب: 4:59

موعد صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:50

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:38

موعد صلاة المغرب: 4:59

موعد صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:56

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:02

موعد صلاة العشاء: 6:23

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ

صلاة الفجر: 4:36

صلاة الظهر: 11:27

صلاة العصر: 2:29

صلاة المغرب: 4:50

صلاة العشاء: 6:09

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر: 4:52

صلاة الظهر: 11:40

صلاة العصر: 2:38

صلاة المغرب: 4:58

صلاة العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:38 فجرا

صلاة الظهر: 11:33 ظهرا

صلاة العصر: 2:40 عصرا

صلاة المغرب: 5:02 مساء

صلاة العشاء: 6:18 مساء