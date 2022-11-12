مواقيت الصلاة في مصر غدا السبت 12-11-2022

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-11-2022، بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة خاصة حال تنقل بعضهم بمحافظات مختلفة بالجمهورية أو إذا كانوا على طريق سفر.

وتستعرض «الوطن» وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مواقيت الصلاة غداً السبت 12-11-2022

مواقيت الصلاة السبت 12-11-2022

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:0 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:0 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:43 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:4 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:40 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:0 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:21 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 2:37 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 4:58 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 6:19 مساءً.