رئيس «البيئة العالمي» لـ«القاهرة الإخبارية»: السيسي حمل ملف المناخ على عاتقه بشكل ملحوظ

قال دوميط كامل، رئيس مجلس خبراء البيئة العالمي، إن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ يعتبر هو الحد الفاصل بينه وبين كل المؤتمرات الماضية، حيث إن هذا المؤتمر سيفصل بين الماضي والمستقبل بشكل كبير، خاصة في ظل مشاركة أكثر من 190 رئيس وزعيم دولة، إلى جانب اتخاذ العديد من القرارات الهامة.

وأضاف «كامل»، خلال تصريحات عبر «سكايب» مع الإعلامية أميمة تمام في أولى حلقات برنامج «الشرق الأوسط» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدار مؤتمر المناخ بشكل مميز للغاية، واهتم بالوضع البيئي في العالم في كل المؤتمرات العالمية التي حضرها خلال الفترة الماضية، وحمل ملف البيئة على عاتقه بشكل ملحوظ.

وتابع رئيس مجلس خبراء البيئة العالمي، أنّ القيادة السياسية المصرية بذلت جهودا كبيرة في تنظيم مؤتمر المناخ، والمؤتمر وصل لمرحلة قوية للغاية، خاصة وأن نتائج مؤتمر المناخ في شرم الشيخ فعالة جدا حتى الآن.

وأوضح أنّ العالم أمام أزمة عالمية خطيرة، بانخفاض الوقود وكميات الوقود الأحفوري بمختلف أنواعها، مع الطلب العالي على الفحم العالي ومشتقاته، ولذلك التلوث العالمي قد يزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بسبب الطلب الكثيف على الفحم الحجري.