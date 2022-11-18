نادية مصطفى تعلن وفاة طليق الفنانة سميرة سعيد

أعلنت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة طليق الفنانة سميرة سعيد.

وكتبت نادية مصطفي قائلة: «النهاردة زي ماكتبت على صفحتى على الفيسبوك ميعاد عزاء أستاذي محمد سلطان، أرسلت لكل فنان معي رقمه على الواتساب، ومنهم الفنانة الكبيرة والراقية سميرة سعيد فكلمتني، واعتذرت عن حضور العزاء، لأنها خارج مصر لأن أبو ابنها شادي توفى أمس، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته وخالص عزائي لها ولابنها ولكل حبايبه».

سميره سعيد تنعى الموسيقار محمد سلطان

وحرصت الفنانة سميرة سعيد منذ أيام علي نعي الموسيقار الراحل محمد سلطان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام بكلمات مؤثرة قائلة: «لكل عمر نهاية، ولكن الفراق والغياب يبقى دائماً مرّ، محمد سلطان، ليس بالنسبة لي ملحناً فقط.. لكن كان صديقاً، كان قريباً وكان معلّماً.. أول نجاحي في مصر، كان من خلاله.. تبناني وآمن بي.. وكان هو والمرحومة فايزة أحمد أكبر سند وأكبر دعم، وكان بيتهما هو بيتي.. رحمكما الله.. سوف أتذكركما طالما حييت».