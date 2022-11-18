المحافظات في 24 ساعة.. إمام مسجد يتوفى أثناء الصلاة والإعدام لـ3 أشخاص بالمنيا

شهدت محافظات مصر المختلفة، أمس الخميس، العديد من الحوادث راح ضحيتها عدد من الأشخاص، فيما تم التحفظ على الجثامين لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وتسليمها إلى ذويها لدفنها خلال الساعات المقبلة.

وفاة سيدة في جنازة جارتها بالغربية

وتوفيت سيدة في محافظة الغربية، في جنازة جارتها أثناء إثر سقوطها على سلم المصلى الخاص بالسيدات، خلال صلاة الجنازة ما تسبب في وفاتها في الحال.

وقال خالد الكريمة، أحد جيران وأقارب المتوفاة، إنها تدعى «زكية الكريمة»، كانت تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، ولديها من الأبناء 5.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنها كانت من رواد المساجد، ومواظبة على الصلاة، ومن أول المصلين في الجنازات على الأقارب والجيران.

الإعدام لـ3 أشخاص في المنيا

وقضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا لـ3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ3 أخرين، إثر اتهامهم بقتل شاب والتمثيل بجثته في أحد شوارع مدينة مطاي بشمال محافظة المنيا.

وتعود الواقعة لنشوب مشاجرة في يناير قبل الماضي بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف استخدم فيه أحد الأشخاص «ساطور»، محدثين به إصابات وجروح قطعية حتى لفظ أنفاسه الأخيره، ومثلوا بجثته.

شاب فوجئ بوفاته في الشرقية

وفوجئ شاب في محافظة الشرقية بوفاته في الأوراق الرسمية، وهو ما زال على قيد الحياة، خلال محاولته تقاضي معاش من مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال العربي ناجي 37 سنة، إنه متزوج ولديه 3 أطفال ويعمل بالأجر اليومي، وأنه خلال تقدمه لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها تفاجأ بانقطاع المعاش.

وأوضح أن الموظفين في فرع البريد المصري بمكتب قرية كفر الحصر أخبروه بأنه متوفيًا، رغم تقدمه للتضامن بالأوراق الرسمية وبطاقة الرقم القومي، وكل ما يثبت أنه على قيد الحياة.

العثور على جثة سيدة في البحيرة

وفي البحيرة عثر أهالي منطقة الحدائق التابعة لمدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، على جثة سيدة مسنة متوفاة داخل شقتها.

وقالت التحريات إن السيدة اختفت منذ أيام، حتى اتصلت إحدى قريباتها، بإحدى جيرانها للسؤال عنها، وعقب قيام جارة السيدة المتوفاة بمحاولة الاطمئنان عليها لم تستجب للنداء، واكتشفوا وفاتها قبل ايام دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع سائق وطفل في سوهاج

ولقى سائق وطفل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، فيما نقلت الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبحسب التحريات الأولية في الحادث فإن السائق أثناء قيادته السيارة «ميكروباص»، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية «توك توك»، قيادة «معوض. م. م. ق»، 60 سنة، سائق، مما تسبب في وفاة الثاني وطفل داخل التوك توك.

وفاة شخص في المسجد بكفر الشيخ

وتوفى أيضا سلامة مخيمر، مدير عام إدارة تموين بيلا سابقاً، في محافظة كفر الشيخ، عن عُمر ناهز 65 عاماً، أثناء إمامته المُصلين في صلاة العشاء، داخل أحد مساجد قرية المناشر.

وقال عمرو أحمد، أحد أهالي قرية المناشر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الراحل سلامة مخيمر توفى بشكل مفاجئ أثناء أدائه صلاة العشاء، وإمامته المُصلين، داخل أحد مساجد قرية المناشر، حيث صلي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم سقط مغشياً عليه وتبين وفاته في الحال.