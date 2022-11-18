«الدولية للهجرة» تطالب بتوفير 3.2 مليون دولار لمكافحة الكوليرا في هايتي

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء، ناشدت خلاله الجهات المانحة بضرورة توفير تمويل بقيمة 3.2 مليون دولار؛ لمكافحة تفشي وباء الكوليرا والاستجابة لاحتياجات النازحين في هايتي، مشيرة إلى أنّه ما لا يقل عن 144 شخصا توفوا حتى الآن.

كما أبلغ عن أكثر من 6800 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، الذي ينتقل عن طريق المياه في سبع مناطق بالبلاد هذا الشهر، في الوقت الذي كان قد تم الإبلاغ فيه عن الحالة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في 2 أكتوبر الماضي.

عودة الكوليرا تضيف مزيدا من الضغط

وأشارت المنظمة في بيان اليوم، الجمعة، إلى أنّ عودة الكوليرا تضيف مزيدا من الضغط إلى الوضع الإنساني المعقد وسط بيئة اجتماعية وسياسية متقلبة تتميز بقطع الطرق ونقص الوقود ونشاط العصابات العنيفة وانعدام الأمن المتفشي الذي يحد من تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية.

وشدد فيليب برانشات رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح هناك، محذرًا من أن الفشل في الاستجابة في الوقت المناسب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على آلاف الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة للغاية.

وأوضح البيان أنّ أكثر من 96 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة التي قامت بها العصابات في العاصمة بورت أو برنس، خاصة وأن الاضطرابات المدنية وانعدام الوصول إلى المجتمعات المتضررة يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية متعددة الأبعاد وإعاقة الاستجابة لحالات الطوارئ.