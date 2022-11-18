استقرار سعر قنطار القطن اليوم الجمعة في الشرقية عند 4165 جنيهًا

استقر سعر قنطار القطن في محافظة الشرقية اليوم، الجمعة، الموافق 18 نوفمبر، عند 4165 جنيهًا، وذلك منذ آخر مزاد علني تم انعقاده في محلج أبو الأخضر للقطن بنطاق مركز الزقازيق، وكان سعر القنطار ارتفع مؤخرًا بقيمة 200 جنيه مقارنة بالسعر المتداول عليه في المزاد العلني الرابع قبل الأخير بالمحافظة.

سعر قنطار القطن 4165 جنيهًا

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حلقات البيع لا تزال تستقبل الأقطان من المزارعين بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن سعر قنطار القطن استقر عند 4165 جنيهًا، ومن المتوقع حدوث زيادة في الأسعار مع توالي المزادات العلنية للتداول على بيع القطن.

وأضاف مدير عام زراعة الشرقية أن وزارة الزراعة أمدّت المزارعين بتقاوي منتقاة وأسمدة، وسعت جاهدة لرفع سعر القنطار من خلال منظومة التداول على بيع القطن بالتفاعل مع شركات تجارة الأقطان، كما تخصصت الشرقية في زراعة القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة الذي يُعد أجود الأنواع.

زراعة 56 ألف فدان في الشرقية

وكانت محافظة الشرقية بدأت زراعة القطن في شهر أبريل الماضي، وهو محصول صيفي، بمساحة تخطت 56 ألف فدان بواقع زيادة بلغت 20 ألف فدان مقارنة بالمساحة الحقلية المنزرعة العام الماضي، وسط مساعٍ من الدولة لفتح أسواق خارجية لبيعه.