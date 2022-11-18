بث مباراة بلجيكا ضد مصر على قناة أبو ظبي الرياضية أفرغ «المقاهي» من الجماهير في الإسكندرية

تسبب بث مباراة بلجيكا ضد مصر الودية، في الوقت الراهن، على قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، والكويت الرياضية المفتوحة أيضاً، في إفراغ مقاهي الإسكندرية من الجماهير، حيث اكتفى أعداد كبيرة من متابعة اللقاء عبر القناة المفتوحة في المنازل وسط هدوء المقاهي التي كانت تنتظر اللقاء لتحقيق مكاسب كبرى.

وقال عثمان السيد، مالك إحدى مقاهي الإسكندرية، إن بث مباراة بلجيكا ضد مصر الودية، في الوقت الراهن، على القنوات المفتوحة تسبب في هدوء المقاهي وخسارة مكاسب كانت مرجوة.

خسائر المقاهي في مباراة بلجيكا ضد مصر

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مباريات مصر هي المتنفس للمقاهى من أجل تحقيق المكاسب في وقت الشتاء الذي تضعف فيه نسبة إقبال المواطنين على المقاهي، لافتا إلى أنهم كانوا يأملون أن تحقق مباراة مصر وبلجيكا مكسب إلا أنه لم يحدث.

إشادة بأداء مصر أمام بلجيكا

من جهته أشاد حمدي سعفان، أحد الجماهير، من انطلاقة منتخب مصر ضد المنتخب البلجيكي في بداية المباراة، لافتاً إلى أن المنتخب قوى وكان من المفترض الوصول إلى كأس العالم قطر 2022، إلا أن الحظ لم يخدم الفراعنة.

وعن عدم متابعته المباراة في المنزل حيث تذاع على قنوات مفتوحة متمثلة في قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، والكويت الرياضية المفتوحة أيضاً، أشار إلى أنه يحب أجواء المقاهي حيث الاشتراك مع أصدقائه في المتابعة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة

لمتابعة مباراة بلجيكا ضد مصر في المنزل، فيتم إدخال تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات، 12091 باستقطاب أفقي.