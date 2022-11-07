موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للمواجهة الودية الثالثة مع مدربه البرتغالي الجديد روي فيتوريا، والتي تجمعه بنظيره البلجيكي، والمقرر إقامتها بدولة الكويت الشقيقة.

مواعد مباراة المنتخب الوطني وبلجيكا

ومن المقرر أن تقام المبارة بين مصر وبلجيكا، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022.

وسبق وفاز المنتخب أمام النيجر وليبيريا، ويسعى حاليا لتحقيق الانتصار الثالث أمام بلجكيا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة الفراعنة الخاصة بمعسكر شهر نوفمبر، الذي سينطلق اليوم وحتى 18 نوفمبر الجاري، موعد اللقاء المرتقب بين المنتخب ونظيرة البلجيكي.

قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر

وجاءت قائمة معسكر المنتخب كالتالي: محمد الشناوي، محمد عواد، محمود جاد، حسام عبدالمجيد، محمد مجدي قفشة، عمرو عماد السيسي، محمود علاء، عمر جابر، أكرم توفيق، محمود متولي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر، باهر المحمدي، حسين السيد، عبدالله جمعة، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، محمود حمادة، أحمد عبدالقادر، مصطفى عبدالرؤوف، مروان حمدي.

ومن المقرر ان ينضم اللاعبين الدوليين إلى قائمة معسكر المنتخب، خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

جدير بالذكر أن جميع مباريات المنتخب الوطني تُنقل عبر قناتي أون تايم سبورت 1 و2، على القمر نايل سات، عبر الترددات التالية:

- قناة أون تايم سبورت 1، على تردد 11861.

- قناة أون تايم سبورت 2، على تردد 10853.