البرلمان العربي يحتفي بالذكرى الـ67 لاستقلال المغرب: أسمى معاني التضحية للوطن

يحتفل الشعب المغربي اليوم الجمعة، بالذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال، الذي يشكل حدثا هاما ومحوريا في تاريخ المملكة المغربية، والذي يعد أحد المنعطفات التاريخية التي طبعت مسار المغرب لما تحمله من دلالات عميقة.

ذكرى فشل مخططات القوى الاستعمارية الكبرى

وتخلد هذه الذكرى، فشل جميع المخططات التي نفذتها القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك، في محاولة لتقطيع أوصال المملكة، وطمس هويتها الثقافية، وزرع التنابذ والتفرقة بين مكوناتها، استطاع جيل النضال والاستقلال، عرشا وشعبا الوقوف معا.

من جهته، هنأ السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ67، حيث أكد أنها ذكرى عزيزة وغالية على قلب كل عربي وتجسد أسمى معاني التضحية والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة وثبات الشعب المغربي في مواجهة التحديات.

العسومي يشيد بما حققته المملكة المغربية من إنجازات تنموية ونهضة شاملة

فيما أشاد رئيس البرلمان العربي، بمواقف المملكة المغربية بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، الداعمة للقضايا العربية، وما حققته المملكة المغربية في عهده من إنجازات تنموية ونهضة شاملة في كافة المجالات بالإضافة إلى إعلاء مكانتها على المستوى العربي والإقليمي والدولي، معربا عن أطيب تمنياته القلبية للملك محمد السادس بدوام الصحة والعافية، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو النهضة الشاملة.