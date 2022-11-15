حلمي عبد الباقي وهاني مهنا أبرز حضور جنازة محمد سلطان في «عمر مكرم»

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة، على الموسيقار الراحل محمد سلطان، بمسجد عمر مكرم، بمنطقة وسط البلد، وذلك بحضور عدد من أقاربه وأصدقائه.

كما حضر الفنان هاني مهنا، جنازة الموسيقار محمد سلطان بالإضافة إلى الفنان حلمي عبد الباقي، والمنتج محسن جابر، وحفيدة الفنان زكي رستم، التي كانت من أقارب الراحل في الفترة الأخيرة.

صلاة الجنازة على محمد سلطان

ووصل جثمان محمد سلطان مسجد عمر مكرم، ملفوفا بعلم مصر، وذلك تنفيذا لوصيته، التي تركها لابنه قبل وفاته.

وتوفي محمد سلطان، بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، مساء يوم الأحد الماضي.

وشغل محمد سلطان منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لعدة سنوات، والراحل من مواليد الإسكندرية يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل.