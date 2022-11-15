نجل الموسيقار محمد سلطان: لم أتخيل غياب الوسط الفني عن جنازة والدي

عبر نجل الموسيقار الراحل محمد سلطان، عن حزنه الشديد بعد وفاة والده يوم الأحد الماضي، والذي أقيمت صلاة الجنازة عليه منذ قليل، بمسجد عمر مكرم، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وقال نجل محمد سلطان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفن المصري خسر قيمه كبيرة، وسيظل والده في ذكريات كل من عمل معه، لأنه قدم الكثير خلال مشواره الفني.

عزاء الموسيقار محمد سلطان

كما كشف نجل الفنان محمد سلطان أن موعد عزاء والده لم يحدد حتى الآن، وسيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.

وأشار إلى أنه لم يتخيل غياب الوسط الفني عن الجنازة، لأن الراحل عمل مع الكثير من مطربي مصر، مشيرا إلى حضور حلمي عبد الباقي، هاني مهنا، ومحسن جابر.