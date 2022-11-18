مدحت العدل: مقولتش إن عبلة كامل مريضة.. ومعنديش أي أخبار عنها

كشف السيناريست والمؤلف الكبير مدحت العدل، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حقيقة تصريحه مؤخرا عن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض تسبب في ابتعادها عن الفن الفترة الماضية.

وقال مدحت العدل: «لم أقل إن عبلة كاملة مريضة، ومع احترامي لعبلة كاملة معنديش أي أخبار عنها وهي بعيدة عن الأضواء، وهي موهبة نادرة الوجود ونتمنى عودتها مره أخرى».

العدل: ليس لدي أي أخبار عن عبلة كامل

وأضاف العدل: «ليس لدي أي أخبار عن عبلة كامل وكلنا بنسأل عنها لأنها موهبة نادرة الوجود ونتمنى ترجع وكلنا هنبقى في منتهى السعادة وعن نفسي بحترم قرار عبلة كامل حتى بالابتعاد ولكنها مطلعتش اتكلمت عن التمثيل وهي دي عبلة كامل».

واختتم قائلا: «عبلة كامل توقفت عن الفن ولم تخرج وتنتقد في الفن، هذه هي عبلة كامل من يريد التوقف عن ممارسة الفن يتوقف عن ممارسته بدون تجريح».

أعمال عبلة كامل

وقدمت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها حققت نجاح كبيرا ونالت إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، ومن أبرز أعمالها «ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي كما قدمت العديد من الأفلام الكوميدية والتي مازالت عالقة حتي الان في اذهان الجمهور».