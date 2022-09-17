مؤرخ فني: عبلة كامل فنانة استثنائية تمتلك تلقائية مفرطة

قال المؤرخ الفني، محمد شوقي، إن الفنانة عبلة كامل، والتي يحل اليوم ذكرى ميلادها، حالة استثائية وفريدة من نوعها، إذ تتميز بتلقائية مفرطة جعلتها من أقرب الفنانين لقلوب الجمهور، متابعا: «بيحسوا إنها واحدة من أفراد كل بيت مصري».

عبلة كامل حفرت اسمها في السينما

وأضاف «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن الفنانة عبلة كامل موهوبة، وتمتلك القدرة على أداء كل الأدوار، واستطاعت حفر اسمها في السينما.

وأشار إلى أن عبلة كامل قدمت أدوارا عظيمة مختلفة في السينما، فشاركت البطولة مع الفنان أحمد زكي بفيلم «هيستيريا»، وأمام الفنان محمود عبدالعزيز في «سيداتي آنساتي» و«نهر الخوف» و«قانون إيكا»، ومع الفنان نور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» و«عيش أيامك» و«هارون الرشيد».

ولفت إلى أن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة اختارت عبلة كامل بالاسم في فيلم «يوم مر ويوم حلو» عام 1988 حيث جسدت دور ابنتها، ثم اختارتها مرة أخرى في مسلسل «ضمير أبلة حكمت» عام 1991، ما يعد شهادة كبيرة للفنانة عبلة كامل.

بداية دخولها عالم الكوميديا

وأوضح أن قالب الكوميديا بدأ مع عبلة كامل من خلال دورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وهو دور عظيم استطاع أن يخرج منها الفنانة الكوميدية، فأدوارها التي سبقت هذا المسلسل لم يكن معظمها كوميدي، ووضعها مع دخول الألفية الجديدة وجيل الشباب لتقديم بطولات سينمائية مع الفنان محمد سعد في فيلمي «اللمبي» و«اللمبي اللي بالي بالك» ثم «كلم ماما» و«خالتي فرنسا»، واستطاعت أن تكون واحدة من جيل الشباب.