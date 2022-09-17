في عيد ميلادها.. عبلة كامل بين شائعات المرض واعتزال التمثيل

تحتفل الفنانة عبلة كامل، بعيد ميلادها الـ62، اليوم، في ظل مرورها بالعديد من الشائعات، إثر اختفاؤها منذ 5 سنوات وبالتحديد بعد الجزء الخامس من مسلسل «سلسال الدم»، إذ سجلت آخر ظهر فني عام 2018، لتحاوطها الشائعات من فترة إلى أخرى، والبعض يخمن أن ابتعادها اعتزالًا، والبعض الآخر يؤكد إصابتها بمرض خطير.

وبدأ البعض ينشر عدة أخبار عن اعتزال عبلة كامل، منها منسوب إلى عاملين بالوسط الفني، كالمنتج جمال العدل الذي صرح لـ«الوطن»، بأن الفنانة لن تعمل مرة أخرى، لتشتعل مواقع السوشيال الميديا المختلفة إثر هذه التصريحات.

شائعات عن عبلة كامل

نفى زوج الفنانة عبلة كامل السابق الفنان أحمد كمال، بدروه هذه الأخبار في تصريحات لـ«الوطن»، وقال إنها مرتبطة بالفن، ولم تبتعد عنه، لكن عودتها مرهونة بنص جيد يستفزها، من أجل عودة قوية للساحة الفنية.

وعاد اسمها بعد فترة من شائعات الاعتزال، لكن هذه المرة من خلال شائعات المرض، فتصدرت صفحات «السوشيال ميديا»، بعناوين مثيرة كـ«إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض خطير»، وبعد ذلك ينفي زوجها السابق، وهكذا تدور الشائعات والأخبار، والغريب أنها لم ترد على أية شائعة حملت اسمها، لكن في كل مرة إما يرد «كمال» أو أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

أبرز أعمال عبلة كامل

يذكر أن عبلة كامل مثلت أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها نالت إشادات كبيرة، ومن أبرز أعمالها «ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي».