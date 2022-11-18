مواعيد مباريات كأس العالم 2022 تسبب صدمة لأصحاب المقاهي.. اعرف السبب 

تستعد المقاهي في جميع محافظات مصر لاستقبال الجماهير مع مباريات كأس العالم قطر 2022، من أجل مشاهدة المونديال العالمي حيث من المتوقع إقبال عدد كبير على المقاهي، لما يحمله هذا العرس الكروي من قيمة كبرى، إلا أن مواعيد المباريات تحمل مخاوف لدى أصحاب المقاهي في غياب الجمهور عن بعض المباريات.

ويقول حسن العربي، أحد أصحاب المقاهي في الإسكندرية، إن كأس العالم في قطر 2022 يعد موسما هاما لأصحاب المقاهي والكافتيريات على مدار شهر، حيث المباريات المتتالية بشكل يومي يزيد من إقبال المواطنين على المقاهي لمشاهدة المباريات في ظل تشفير المباريات عدا عدد قليل سيتم بثه على المفتوح.

مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022

وأضاف «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022 تسبب بعض المخاوف لهم من حيث إقبال الجماهير حيث تبدأ أولى المباريات بشكل يومي في الثانية عشر ظهرا وتختتم في التاسعة مساءا، لافتًا إلى أن موعد المباراة الصباحية لن يجلب مكاسب في ظل انشغال المواطنين بالمدارس والكليات.

مطلب بمد توقيت الغلق بسبب مواعيد مباريات كأس العالم

ولفت إلى أن المباراة المسائية تشكل قلقا لهم نتيجة أن المباراة تنتهي مع الساعة 11 مساءا في ظل مواعيد الغلق الشتوية في العاشرة مساءاً ما يعني عدم قدرتهم على إذاعة المباراة بشكل كامل عدا يومي الخميس والجمعة، مطالبا من الدولة مد التوقيت ساعة للمقاهي خلال فترة كأس العالم لاستكمال المباراة بشكل قانوني.

مباريات كأس العالم 2022 مكسب المقاهي

ووافقه الرأى، كامل علي، مالك كافتيريا أخرى، فيما يخص مواعيد مباريات كأس العالم، مشيراً إلى أن مكاسب المقاهي والكافتيريات ستتم عبر مباراتي التوقيتات المتوسطة وهما الثالثة عصرا والسادسة مساءا، مؤكداً أن غياب المنتخب المصري عن كأس العالم خسرهم كثيراً.