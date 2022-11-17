أسباب اعتذار شاكيرا عن المشاركة في حفلات كأس العالم 2022

يتطلع قطاع كبير من الجمهور إلى معرفة أسباب اعتذار شاكيرا عن المُشاركة في حفلات كأس العالم 2022، وذلك بعد انتشار تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، عن إمكانية تواجدها في قطر، ومُشاركتها في إحياء حفل غنائي ضخم على هامش حفل افتتاح البطولة التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

وقبل ساعات، جاء اعتذار شاكيرا عن المُشاركة في حفلات كأس العالم 2022، كخبرٍ صادم لكثير من مُتابعيها، إذ كشفت جريدة ماركا الإسبانية Marca، وكذلك البرنامج التليفزيوني El programa de Ana Rosa ، عن غيابها بشكلٍ مؤكد عن الاحتفالات.

أسباب اعتذار شاكيرا

وجاء سبب اعتذار شاكيرا عن المُشاركة في حفلات كأس العالم 2022، لأسباب شخصية، دون إعلان أسباب واضحة، إذ اكتفت الصحفية الإسبانية إبداء تلك الخطوط العريضة دون الخوض في تفاصيلها.

حسن شاكوش يُشارك في حفلات كأس العالم بقطر

وفي سياق متصل، يُشارك مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، في حفلات كأس العالم، إذ سيُحيي حفلا غنائيا ضخما على هامش البطولة، وذلك تحت اسم «مهرجان غنائي للمُشجعين»، وذلك يوم 12 ديسمبر المُقبل.

وأعرب حسن شاكوش، عن سعادته البالغة، لتواجده بين المُطربين الذين يحييون حفلات غنائية على هامش بطولة كأس العالم، مؤكدًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنّ ذلك بمثابة حلم كبير له.