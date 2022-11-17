«السياحة»: تسهيلات متنوعة لجذب المشاركين ببطولة كأس العالم قطر 2022

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعظيم استفادة مصر سياحياً من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي سيتم تنظيمها بدولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل، فقد تم اعتماد عدد من التسهيلات لجذب المشجعين المشاركين بهذه البطولة والحاملين لبطاقة المشجع "هيا" لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم للبطولة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة لشئون السياحة أنه من بين هذه التسهيلات، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وتم اعتماد تسهيلات في تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي بطاقة المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا.

وأضافت أنه تم التنسيق أيضاً مع غرفة المنشآت الفندقية لقيام المنشآت الفندقية ببعض المدن السياحية المصرية بتقديم نسبة تخفيضات على أسعار الإقامة بها المُعلنة إلكترونياً (أونلاين) لحاملي بطاقة المشجع (هيا).

كما أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالموافقة على منح تخفيض قدره 50% لحاملي بطاقة المشجع (هيا) طوال فترة إقامة البطولة، وذلك على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمفتوحة للزيارة، ليكون سعر موحد وهو سعر تذكرة الطلاب.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري والاستفادة من تنظيم كأس العالم للترويج السياحي لمصر وتشجيع شركات السياحة والطيران لتنظيم أفواج سياحية من دولة قطر والدول المحيطة لاستهداف السائحين لقضاء عطلاتهم في مصر في ظل تنظيم هذه البطولة. ومن المقرر أن تقوم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإطلاق حملة ترويجية وإعلانية للترويج للتسهيلات المقدمة لاستقطاب هؤلاء المشجعين لزيارة المقصد السياحي المصري أثناء وبعد حضورهم لبطولة كأس العالم في قطر.