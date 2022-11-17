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ميريام فارس تتعرض لانتقادات بسبب أغنية كأس العالم 2022.. «شاكيرا الغلابة»

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أحمد حسين صوان
10:50 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
ميريام فارس

ميريام فارس

أثار إعلان مُشاركة ميريام فارس، في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر، وتنطلق اعتبارًا من يوم 20 نوفمبر الجاري، جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ظهورها في مقطع فيديو خلال الاستعدادات الأخيرة قبل الحفل.

وجاء الجدل حول ظهور ميريام فارس، في كأس العالم 2022، بعدما نشر المنتج اللبناني وسيم صليبي مقطع فيديو، من كواليس تصوير الأغنية التي تحمل «Tukoh Taka»، وتجمعها بالنجمين نيكي ميناج ومالوما.

انتقادات قبل ظهور ظهور ميريام فارس في كأس العالم 2022

وقال أحد المتابعين، حول ظهور ميريام فارس، في كأس العالم 2022، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «محتاجين نقنع ميريام فارس إنها مش شاكيرا»، فيما قال آخر «بدها تصير شاكيرا سواء إن قلنا آه أو قلنا لا».

ووصف أحد المتابعين، ظهور ميريام فارس، في كأس العالم 2022، بقوله: «شاكيرا الغلابة»، فيما قال آخر: «شاكيرا بالنسخة الصينية».

أسباب اعتذار شاكيرا عن المُشاركة في احتفالات كأس العالم 

ويأتي ظهور ميريام فارس، في كأس العالم 2022، بعد اعتذار شاكيرا عن المُشاركة في احتفالات البطولة المُرتقبة، إذ كشفت جريدة ماركا الإسبانية Marca، وكذلك البرنامج التليفزيوني El programa de Ana Rosa، عن اعتذارها لأسباب شخصية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.