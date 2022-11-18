«فيفا» تطلق أغنية ميريام فارس لكأس العالم Tukoh Taka .. (فيديو)

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسميا، أغنية كأس العالم فيفا 2022 عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

إذاعة الأغنية في حفل الافتتاح

الأغنية يشارك فيها كل من ثلاثة فنانين بجانب ميريام فارس وهم نيكي ميناج Nicki Minaj، مالوما Maluma، ومن إنتاج Universal Arabic Music وقدمت بثلاث لغات وهي الإنجليزيّة والإسبانية والعربية.

أغنية «Tukoh Taka» هي الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمُشجّعين وهي مدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية.

ميريام فارس تشدو بالأغنية في دولة قطر

يُذكر أن بطولة كأس العالم كانت قد أطلقت أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية عن كأس العالم من بينها أغنية جمعت أربع مطربات عربيات وهن العراقية رحمة رياض والإماراتية بلقيس والمغربيتان منال ونورا فتحي وكانت بعنوان قنايل السماء وحققت نجاحا كبيرا.

من المقرر أن ينطلق كأس العالم في العشرين من الشهر الجاري بمباراة قطر والإكوادور، حيث يشارك في البطولة أربع منتخبات عربية.

جدير بالذكر أن ميريام فارس كان من المقرر أن تحيي حفلا في القاهرة منذ أيام ولكنه ألغى بسبب إصابة عدد من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا.