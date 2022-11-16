تفاصيل غناء ميريام فارس في حفل افتتاح كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس بشكل رسمي فى حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي من المقرر أن تنطلق في العشرين من الشهر الجاري.

«الوطن» ترصد عددا من اللقطات عن الأغنية

- الأغنية المنفردة الجديدة تحمل اسم «Tukoh Taka».

- ستطرح لأول مرة في الثامن عشر من نوفمبر 2022.

- ميريام فارس هي الممثل الوحيد للوطن العربي في الأغنية.

- يشارك في الأغنية ثلاثة فنانين وهم نيكي ميناج Nicki Minaj، مالوما Maluma، وميريام فارس.

- الأغنية من إنتاج Universal Arabic Music.

- أغنية «Tukoh Taka» هي الأغنية الرسميّة لمهرجان فيفا الرسميّ للمُشجّعين وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقيّة.

ميريام فارس تمثل الوطن العربي ولبنان في أغنية كأس العالم

- الأغنية هي أول أغنية لكأس العالم تجمع اللغات الإنجليزيّة والإسبانية والعربية.

يذكر أن بطولة كأس العالم كانت قد أطلقت أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية عن كأس العالم من بينها أغنية جمعت أربع مطربات عربيات وهن العراقية رحمة رياض والإماراتية بلقيس والمغربيتان منال ونورا فتحي.