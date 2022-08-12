مروحة على مسرح حفل ميريام فارس بموناكو.. الجو حر في فرنسا «فيديو»

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلا غنائيًا، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان مونتي كارلو الصيفي الذي تنظمه إمارة موناكو الفرنسية، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله.

ومنذ أمس الخميس والجمهور يتفاعل مع حفل الفنانة ميريام فارس بشكل كبير ويشاركون بعضهم البعض بعدد من الفيديوهات الخاصة من داخل الحفل ولكن كان اللافت للانتباه والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وجود «مروحة» على مسرح الحفل.

«مروحة» بحفل الفنانة ميريام فارس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنانة ميريام فارس وهي تقف على المسرح وأمامها مروحة تعمل بالفعل في مشهد غريب يشاهده الجمهور للمرة الأولى.

ولم تكن هذه اللقطة الوحيدة بداخل حفل ميريام فارس ولكن كان هناك أكثر من لقطة تفاعل معها الجمهور كان من بينها ظهورها وهي تضرب على الطبلة وترقص الدبكة اللبناني وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

آخر أعمال ميريام فارس

يذكر أن الفنانة ميريام فارس كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «معليش» وقدمتها باللهجة المغربية والتي تعاونت فيها مع الشاعر يوسف العماني والذي تولى أيضا تلحين الأغنية وتوزيع حميد داعوسي وميكس طايف عادل كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى 9 ملايين مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

ومعليش معليش

ضاق الحال عليا

وانا ماشي بإيديا

وإنت اللي خويتي بيا

جاي تقولي معليش

معليش ومعليش

ضاق الحال بيا

وأنا ماشي بإيديا

وإنت اللي خويتي بيا

جاي تقولي معليش

معليش ومعليش