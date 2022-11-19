بعد قليل.. جلسة محاكمة بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة»

تنعقد الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، لنظر جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة».

تفاصيل قضية أحداث المنصة

أما عن تفاصيل تلك القضية التي حملت رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعدد من المتهمين أسامة ياسين، وعمرو زكي، ومصطفى عبدالخالق، وعاصم عبدالماجد، وعلي رمضان، ومحمد جمعة، ومحمد عفيفي، وداوود خيرت سليمان، وحمادة البدري، وحمدي مرسي شمعة وآخرين، قيامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية.

اتهامات بقيادة جماعة إرهابية

كما وجهت النيابة العامة الى المتهمين قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن إمداد الجماعة بمعونات مادية، ودبروا هم وآخرون مجهولون، تجمهرًا، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد لتنفيذ غرضهم الإرهابي.