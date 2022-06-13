استكمال محاكمة محمود عزت ومحمد بديع في «أحداث المنصة».. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، و74 متهما آخرين، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

وتعقد المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.

استكمال محاكمة محمود عزت ومحمد بديع في «أحداث المنصة»

وكانت النيابة قدمت كتاب هيئة النقل العام، خلال الجلسات السابقة، بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية. ومن المتهمين في القضية، محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيف، وآخرين.