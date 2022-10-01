بعد قليل.. محاكمة محمد بديع ومحمود عزت بقضية «أحداث المنصة»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محمد بديع محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و78 متهمًا آخرين في قضية «أحداث المنصة».

نص أمر الإحالة

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام كلًا من المتهمين محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وعاصم أبوالفتوح، وعاصم عبدالماجد، ومصطفى عبدالخالق، وياسر عبدالتواب، ومحمد جمعة، وعلي رمضان، وداود خيرت سليمان، وحمادة البدري، وحمدي مرسي شمعة، وأحمد حسن رزق، وجمال كمال، وعامر هدية، ومحمد عفيفي، ومحمد لطفي و59 آخرين، تولي قيادة جماعة إرهابية.

إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بمعونات مادية

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهمين أيضًا بإمداد جماعة الإخوان الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، فضلًا عن التجمهر وكان الغرض من ذلك هو تنفيذ عمل إرهابي وارتكاب جرائم قتل.