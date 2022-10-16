الجنايات تستكمل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و78 متهمًا آخرين في قضية «أحداث المنصة».

مرافعة الدفاع

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت ومحمود زيدان، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم 16 أكتوبر، لسماع مرافعة الدفاع.

قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أمر الإحالة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة أيضًا برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعدد من المتهمين أسامة ياسين، وعمرو زكي، ومصطفى عبدالخالق، وعاصم عبدالماجد، وعلي رمضان، ومحمد جمعة، ومحمد عفيفي، وداوود خيرت سليمان، وحمادة البدري، وحمدي مرسي شمعة وآخرين، تولي قيادة جماعة إرهابية.

إمداد الجماعات بمعونات مادية

كما وجهت النيابة أيضًا، للمتهمين قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن إمداد الجماعة بمعونات مادية ودبروا هم وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد لتنفيذ غرضهم الإرهابي.