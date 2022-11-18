الرئيس الإنسان مع «كبار السن».. دعم ورعاية «ودعوة من القلب»

التلقائية دائماً هى سيد الموقف الذى يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بكبار السن، ففى عدة مواقف إنسانية شهدتها الاحتفالات الرسمية تجد حالة البهجة الممزوجة بالاحترام والتقدير دون تصنّع، ومليئة بالمحبة ودعوات خالصة من قلب محبين لإنسان حمل قلبه على كفه من أجل الوطن.

«السيسي» أمان واطمئنان لكبار السن دون تصنّع ومبادرات رئاسية لحمايتهم

«ما تخافيش»، و«الله العظيم تحت أمرك.. أى حاجة هنعملها عشانك» كلمات طمأن بها الرئيس «السيسى»، كبار السن من السيدات، كلها تعبر عن السند والحماية والأمان، فالكلمة الأولى كانت لسيدة مسنة فى أسوان حيث أوقف الرئيس موكبه، لكى يستمع لشكواها وسقاها الرئيس الماء بعد أن لاحظ الإجهاد عليها، وهى تسرد شكواها، قائلة إنها ترددت على كل المسئولين، «محدش هيجبلى حقى غيرك، وخوّفونى إنى أقابلك»، فاحتضنها الرئيس «السيسى» وطمأنها قائلاً: «ما تخافيش»، وطلب الرئيس منها أوراقها لبحث مشكلتها، ووجّه بحلها، فرددت السيدة المسنة أدعية له.

وفى جولة للرئيس فى منطقة القاهرة القديمة، توقف للحديث مع سيدة مسنة، التى طلبت منه علاجها قائلة: «والنبى يا ابنى أقف معايا»، ليرد باستجابة فورية لطلبها، وأمر بنقلها الفورى لتلقى الرعاية الطبية فى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، ويطمئنها قائلاً: «والله العظيم تحت أمرك.. أى حاجة هنعملها عشانك». ووجّه الرئيس قائلاً: «شوفوا الحاجة حالاً، تطلع قدامى».

وعن هذا الموقف قالت السيدة للصحافة بعد دخولها المستشفى عن تفاصيل الموقف: «أنا كنت بوقف الأوتوبيس عشان أركب، لاقيت اللى بيقولى كلمى يا حاجة، قولت له أكلم مين، قال لى كلمى السيسى.. إنسان طيب جداً جداً، هو اللى جابنى هنا، وقال لهم ودوها المستشفى على طول، وأى حاجة أعملوهالها».

لمواقف الإنسانية للرئيس مع كبار السن

وتتعدد المواقف الإنسانية للرئيس مع كبار السن، فخلال تكريمه عددا من العاملين المتميزين بالجهاز المركزى للمحاسبات، توجه بالنزول إلى إحدى المكرمات نظراً لكبر سنها. وفى احتفالية عيد الشرطة الأخيرة، اصطحب الرئيس والدة شهيد وأسندها حتى وصلت إلى مكان إلقاء كلمة.

وبعيداً عن البروتوكولات الاحتفالية، خرج «السيسى» لاستقبال الأم المثالية لذوى القدرات الخاصة، على أبواب القاعة المخصصة للاحتفال بها، مقبلاً رأسها، وساعدها على الوصول لمكان الاحتفال.

وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه لم تقف إنسانية الرئيس على تلك المواقف، بل أطلق العديد من المبادرات الصحية التى تخص كبار السن، لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، ومنها المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن.

وأضاف «عبدالهادى» لـ«الوطن» أن الرئيس صدّق فى 2019 على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الموافقة عليه من البرلمان، موضحاً أن التعديل الجديد حمل العديد من المزايا لكبار السن، ومن هذه المزايا استحداث نظام للمعاش الإضافى، كما شملت التعديلات الجديدة المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض تعريفة المواصلات، وتخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف.