لميس الحديدي تشيد بتصريحات الرئيس حول حقوق الإنسان: القضية لم تعد محرجة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش أعمال حوار «بترسبيرج للمناخ» حول ملف حقوق الإنسان، قائلة: «مبقاش السؤال حول حقوق الإنسان محرج لمصر حيث يشهد الملف تطوراً كبيراً وهناك حواراً وطنياً».

الحديدي: جلسة مهمة للأمانة العامة للحوار الوطني

وأضافت «لميس»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية ON، قائلة: «بالتزامن مع تلك الفعاليات تعقد غداً جلسة مهمة للغاية للأمانة العامة للحوار الوطني تُبث على الهواء حيث ستحدد أعمال اللجان بالإضافة لقرارات العفو لعددا من الصحفيين والنشطاء»

وتابعت قائلة: «كل ذلك يعني أن العجلة تتحرك وأن قضية حقوق الإنسان لم تعد محرجة، إحنا بنواجه ونقول ممكن يبقى فيه مشاكل لكن بنواجهها والرئيس السيسي يقابل تلك الأسئلة والاطروحات برحابة صدر».

حوار «بترسبيرج للمناخ»

وانطلقت أعمال حوار «بترسبيرج للمناخ»، الذي تنظمه ألمانيا ومصر في برلين تمهيدًا لمؤتمر المناخ العالمي «كوب 27»، المزمع عقده في شرم الشيخ، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 40 دولة لبحث كيفية المضي قدمًا في مكافحة التغير المناخي.

ويدور حوار المناخ حول رد الفعل على أزمات شديدة التعقيد وهي التغييرات المناخية، ومشاكل إمدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا وروسيا ونقص الغذاء في مناطق حول العالم.

يذكر أن الديون في بعض الدول النامية، تكون عاملًا إضافيًا في إعاقة قدرة هذه الدول على التعامل مع هذه الأزمات.