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مجلس الدولة يعلن مواعيد سحب ملفات التقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022

كتب:

محمد عيسى
09:12 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
مجلس الدولة

مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وجرى تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر المقبل لخريجي جامعة القاهرة، وتنتهي في 19 من نفس الشهر، وبدء تلقي التظلمات في اليوم التالي مباشرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

شروط الالتحاق بوظائف مجلس الدولة

وحدد المجلس، شروط الالتحاق بالوظيفة، وهي ألا يقل التقدير عن جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 31 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، وأن يتمع بصحة جيدة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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