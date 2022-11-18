تعرف على خطوات تجديد الإقامة في السعودية

يعد ملف تجديد الإقامة في السعودية من أهم الملفات التي يبحث عنها المقيمون في المملكة العربية السعودية لا سيما الجالية المصرية، ويتم البحث عنها في محركات البحث على شبكة الإنترنت، حيث يكثر الاستفسار عن خطوات التجديد والرسوم المطلوبة.

خطوات تجديد الإقامة في السعودية

1- الدخول إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي.

2- اضغط على قائمة المدفوعات.

3- اضغط على كلمة «سداد» في القائمة المنسدلة.

4- اضغط على خدمات المقيمين.

5- اختر مدة تجديد الإقامة.

6- بعد لحظات من الخطوات سيتم إظهار المبلغ المطلوب منك دفعه لتجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية.

فيما يرغب بعض المقيمين في المملكة العربية السعودية، التأكد من تجديد الإقامة، وهناك بعض الخطوات التي يجب على المقيم اتباعها من أجل الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية، وهي كالآتي:

1- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

2- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

3- تدوين كل المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة منك لتسجيل الدخول.

4- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

5- اضغط على جواز السفر.

6- تحديد مكتب الجوازات لتحقق من صلاحية الإقامة.

7- سجِّل رقم الهوية الخاص بك.

8- سيتم عرض كل البيانات الشخصية الخاصة بك وعليك بالتأكد منها والضغط على تأكيد.

سعر تجديد الإقامة في السعودية

1- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية للسائق الخاص بـ 600 ريال سعودي.

2- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية للعمالة المنزلية بـ 650 ريالا سعوديا.

3- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية للعامل في الشركة أو المؤسسة بـ 600 ريال سعودي.

4- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية لزوجة عامل زراعي بـ 500 ريال سعودي.

5- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية لزوجة مواطن بـ 500 ريال سعودي.

6- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية لزوجة مقيم بـ 500 ريال سعودي.

7- رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية الخاصة بالمرافقين أو التابعين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما، بـ 500 ريال سعودي.