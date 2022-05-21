الجوازات السعودية تحدد الدول الممنوع السفر إليها بسبب كورونا: 16دولة

لا تزال السعودية تواصل تحديث الإجراءات بشأن حركة القدوم والخروج من المملكة في ظل العمل على مواجهة فيروس كورونا، رغم تراجع منحنى الوباء داخلها منذ فترة، وكان آخرها ما أعلنت عنه اليوم الجوازات السعودية بشأن قائمة الدول الممنوع السفر إليها والتي يبلغ عددها 16 دولة، بحسب ما نقلت صحيفة عكاظ السعوية اليوم.

الجوازات السعودية وقرار الدول الممنوع السفر اليها

وقررت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية وضع 16 دولة باعتبارها الدول الممنوع السفر إليها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.

وأوضحت الجوازات السعودية أن هذه الدول هي «إيران وتركيا وسوريا والهند وأفغانستان وفنزويلا وروسيا البيضاء وفيتنام وأرمينيا وإندونيسيا وليبيا والكونغو الدميقراطية والصومال وإثيوبيا واليمن ولبنان».

شروط سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة

وكانت مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية كشفت عن مجموعة من الاشتراطات مؤخرا بشأن سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وفي مقدمتها أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية.

أما بالنسبة للدول الغربية يجب أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، كما يشترط أن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى الدول الخليجية.

وبشأن بطاقة الهوية الوطنية، شددت المديرية العامة للجوازات في السعودية على أن بطاقة الهوية الوطنية في تطبيقي «أبشر» و«توكلنا» لا تمكن من السفر خارج المملكة.

ودعت إلى ضرورة إحضار أصل البطاقة، كما أن وثيقة سجل الأسرة هي مجرد وثيقة لإثبات التابعين للمواطن داخل المملكة، لكنها لا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

الجوازات السعودية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية

كما شدد الجوازات السعودية على ضرورة التزام المواطنين الراغبين في السفر بالاشتراطات الصحية، والتي تتمثل في تلقي 3 جرعات من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، أو إذا كان لم يمض أكثر من 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية.

أما فيما يتعلق بالفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة فيشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما يشترط على من هم أقل من 12 سنة وجود بوليصة تأمين ضد فيروس كورونا.