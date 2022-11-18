الرئيس القوي يمتلك «شجاعة القرار».. لا يتردد.. لا يتراجع.. لا يخاف على شعبيته

«من يتحمل المسئولية عليه أن ينتبه لكل شىء، واللى قاعد وتحمل مسئولية الدولة والحفاظ عليها وعلى تقدمها ومستقبلها لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها، ولو لم يكن متخذ القرار منتبهاً لكل الأمور، ويستفيد من الفرصة لخدمة بلده ولشعبه وتقدمه واستقراره، تكون قد فاتته الفرصة»، لخصت هذه الكلمات فلسفة مسئولية القرار عند الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد تحدث منذ أسابيع قليلة فى المؤتمر الاقتصادى عن اتخاذ القرار والمسئولية التى يتحملها المسئول فى الحفاظ على الدولة.

ويعد قرار رفع جزء من الدعم على الوقود فى عام 2015، من القرارات المهمة فى مسيرة الرئيس السيسى، والتى احتاجت قوة من من نوع آخر لاتخاذه، فلم يخشَ القائد أن يؤثر هذا القرار على شعبيته لأنه ينظر لمصلحة الدولة والمواطن وليس لمجد شخصى».

«الإصلاح الاقتصادى» من القرارات التى تحتاج إلى قوة وتحمل ومسئولية من نوع آخر، فهى من القرارات التى لها تأثير مباشر مع الشعب، ففى 4 نوفمبر 2016، أطلق الرئيس السيسى عدة إجراءات إصلاحية من أجل إنقاذ الاقتصاد الذى وصل إلى منحدر خطير بسبب الفوضى التى عاشتها مصر فى أعقاب 2011.

«العمدة»: واجه الأزمات بخطط واستراتيجيات مُحكمة

وفى أعقاب قرارات الإصلاح الاقتصادى بأيام، خرج الرئيس السيسى، خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، قائلاً: «أدرك صعوبة الظروف وغلاء الأسعار، إلا أننى أود تأكيد أننا تأخرنا فى الإصلاح، وهو ما اضطرنا إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، وقد كان أمامنا خياران، فإما البدء الآن باتخاذ إجراءات إصلاح حقيقى وملموس، وإما التأجيل حتى يتخذ غيرنا ذلك القرار».

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إنّ مراحل بناء الأوطان ليس بالأمر السهل، ومصر مرت بظروف صعبة على مدار العشر سنوات الماضية، سواء على المستوى المحلى أو تأثير الظروف العالمية عليها.

الرئيس السيسي ذو شخصية قوية وله كاريزما خاصة

وأضاف «العمدة» أنّ الرئيس السيسى ذو شخصية قوية وله كاريزما خاصة، ويمتلك علاقات دولية قوية ويجوب العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لتقويتها، موضحاً أنّ هناك العديد من الاختبارات والتحديات التى واجهها الرئيس فى بداية الحكم وفى مقدمتها أزمة الكهرباء التى كانت تعانى منها مصر، وتابع: «كان لدينا العديد من الأزمات الأخرى التى تصدى لها الرئيس بخطط واستراتيجيات مُحكمة مثل المواد الغذائية والمحروقات، نتج عنها اختفاء تلك الأزمات بشكل تدريجى حتى انتهت تماماً».