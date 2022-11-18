أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية.. فسحة عائلية ممتعة بأقل تكلفة

لا يقتصر التنزه في محافظة الإسكندرية، على زيارة الشواطئ والمعالم الأثرية، بل تضم ثاني أقدم حدائق الحيوان في مصر، بعد الحديقة الأشهر في الجيزة، وتساعد أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية، جموع المواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم على الاستمتاع برحلة ترفيهية من نوع خاص، كونها في متناول الأيدي سواء للمصريين أو الأجانب.

وكانت الحديقة في البداية تحتوي على مجموعة من النباتات النادرة، قبل تطويرها لتضم عدد من الحيوانات، التي يسعى الجمهور لزيارتها والتقاط الصور التذكارية معها، إذ تفتح الحديقة أبوابها يوميا أيام المواطنين في مواعيد محددة.

أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية

أسعار تذاكر حديقة حيوان الإسكندرية، ومواعيد العمل، حددتها إدارة الحديقة، وأعلنتها في بيان رسمي، إذ جاءت كالتالي:

- تبدأ مواعيد عمل حديقة الحيوان بالإسكندرية يوميًا من 9 صباحا إلى 4 مساءً.

- تبلغ أسعار التذاكر 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين.

وأكدت الإدارة، أنها لم ترفع الأسعار، نظرا لأن الحديقة بمثابة متنزه للبسطاء بأقل تكلفة ممكنة، لافتة إلى سعر التذكرة خاص بدخول الحديقة فقط، حيث يوجد بالداخل مدينة العاب وملاهي..

عنوان حديقة الحيوان بالإسكندرية

تقع حديقة حيوانات الإسكندرية، في منطقة النزهة قرب حي سموحة، ويجاورها حديقتي أنطونيادس والزهور، وهي منطقة متوسطة ما بين أقصى الشرق ووسط الإسكندرية، وبالتالي يوفر موقعها خروجة سهلة، لمحبي الخروجات العائلية واصطحاب الأطفال وقضاء أوقات مميزة معهم، وسط الزروع والطيور والحيوانات البرية المختلفة.