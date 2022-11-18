محمد علي خير عن فوز منتخب مصر على بلجيكا: «إيه الأداء الراقي والممتاز ده؟»

أثني الإعلامي محمد علي خير، على أداء منتخب مصر في مباراته الأخيرة مع بلجيكا، موضحا: «كل اللي شاف ماتش مصر وبلجيكا يقول إننا لو كنا لعبنا بنفس الأداء أمام السنغال في مباراة حسم التأهل لكأس العالم، كنا صعدنا للمونديال، إيه الأداء الراقي والممتاز ده؟».

محمد علي خير: بلجيكا بالمركز الثاني في التصنيف الدولي

وأضاف «خير»، خلال تقديمه لبرنامجه «المصري أفندي»، والمذاع على قناة «المحور»، أن التصنيف الدولي وضع بلجيكا في المركز الثاني، في حين يحتل المنتخب المصري المركز الـ 39، «بما أن رقم 39 فاز على 2 يبقي لازم يكون رقم واحد، ولا إيه يعني؟».

خير: أداء منتخب مصر عظيم وسجلنا هدفين رائعين

وتابع: «أداء المنتخب المصري عظيم، وسجلنا هدفين رائعين، وشايف بصمة المدير الفني على المنتخب، معندهوش أحمر وأبيض، قعد لاعيبة زي قفشة، ومش عنده مشاكل إنه يطلع لاعيبة جديدة، وشوفت النهاردة أداء يبشر بالخير».

وأوضح أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب على مستوى العالم في تصويت الجماهير في الإمارات، واليوم فازت مصر على بلجيكا، متابعا: «أعتقد لو كنا رايحين قطر يوم الأحد، للمشاركة في كأس العالم، كانوا هيعملوا لينا حساب، لكن للأسف مصر تغيب عن كأس العالم هذا العام».