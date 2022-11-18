عالم بـ«الأوقاف» لـ محمد علي خير: منع الرجل زوجته من زيارة أهلها يتنافى مع المودة والرحمة

قال الشيخ سالم عبدالجليل، من علماء وزارة الأوقاف، إن الحياة الزوجية يجب أن تقوم في المقام الأول على المودة والرحمة، وهو أمر من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه وفي حال منع الرجل زوجته بدون سبب واضح وجوهري من زيارة أهلها فهو أمر يتنافى مع المودة والرحمة تماما.

عبدالجليل: الزوج له حقوق كثيرة على زوجته

وأضاف «عبدالجليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على فضائية «المحور»، أن الزوج له حقوق كثيرة على زوجته، لكن ليس من بينها أن يمنعها عن أهلها أو يقطعها عن إخوتها، إلا في حال كان هناك سبب جلل يدفع الرجل للرفض.

عبدالجليل: زيارة السيدة لوالديها يجب أن يكون ذا مسألة تنظيمية

واستطرد: «مسألة زيارة السيدة لوالديها يجب أن يكون ذا مسألة تنظيمية ليس إلا، والمنع المطلق فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته منعا مطلقا من زيارة أهلها أو أبيها وأمها، وفي حال رفض الزوج بشكل قاطع فيجب عليها ألا تذهب إلى أهلها بدون علمه، لأن هذا قد يؤدي إلى خراب البيت، وعلى الزوجة المحاولة في انتزاع هذا الحق بأسلوب أفضل».

وأوضح أن الزوجة قد تكتفي بالتواصل مع أهلها عن طريق الهاتف، ولكن مخالفة المرأة لشروط زوجها في عدم ذهابها إلى والديها حال أرادت الذهاب بدون علمه فهو أمر لا تحبذه الشريعة الإسلامية، لأن مثل هذا الإجراء قد يصل بالزوجين إلى الطلاق.

وتابع: «الزوجة بعقلها وحكمتها تقدر تتكلم مع الزوج أو تشوف حد يكلمه، ولازم يكون بينهم أسلوب في الحوار».