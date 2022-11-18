«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تحاليل ما قبل الزواج بعد إضافة فحوصات جديدة

بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بضم عدة تحاليل جديدة للمقبلين على الزواج، زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن كل ما يتعلق بتحاليل ما قبل الزواج، وأماكن إجرائها والمطلوب لتنفيذ الأمر، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

كم عدد المراكز المتاحة لإجراء تحاليل ما قبل الزواج؟

حددت وزارة الصحة ما يقرب من 300 مركز داخل الوحدات الصحية بمختلف المحافظات لإجراء تحاليل ما قبل الزواج: في محافظة الدقهلية بمستشفى المنصورة الدولي ووحدات طب الأسرة، وفي محافظة سوهاج تُجرى داخل المركز الطبي بميدان الشهيد عبد المنعم رياض، والمركز الطبي بميدان الثقافة، ومركز طب الأسرة بمستشفى سوهاج التعليمي «اليوم الواحد»، والمركز الطبي لطب الأسرة بكل مركز.

هل من الممكن إجراء التحاليل في مراكز خاصة؟

نعم، أتاحت وزارة الصحة إجراء تحاليل ما قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص، حيث يتمكن الزوجان من إجراء التحاليل دون موعد مسبق مع سرعة الحصول على النتيجة.

ما المدة التي يستغرقها التحليل؟

أجابت وزارة الصحة عن هذا السؤال، موضحة أن هناك تبايناً في مدة الحصول على النتيجة، حيث تختلف من مركز لآخر، لكنها تترواح ما بين أسبوع إلى أسبوعين في المراكز الحكومية، وتكون مدتها في المراكز الخاصة 5 أيام كحد أقصى.

ما التحاليل التي تُجرى للمقبلين على الزواج؟

تُجرى التحاليل طبقًا لنوع القرابة بين الزوجين، وتضمنت تحاليل المقبلين على الزواج أنواعًا جديدة وهي «فيروس الالتهاب الكبدي C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي».

ما التحاليل الطبية للمقبلين على الزواج سابقًا؟

وكانت تحاليل المقبلين على الزواج للرجل تشمل «تحليل سكر عشوائي، صورة دم كاملة، الأنيميا الوراثية»، وأضيف لها «فيروس الكبد بي وسي ونقص المناعة المكتسب».

ما خطوات عمل الفحوصات للمقبلين على الزواج داخل المراكز؟

- الفحص العام، يتم تدوين البيانات الأساسية بكشوفات المركز، ومن أهمها التاريخ المرضي للمقبلين على الزواج.

- الفحص المعملي: فصيلة الدم، قياس نسبة الهموجلوبين، RH، وتحاليل البول.

- فحص الفيروسات: عمل فحصوصات الفيروسات التي تمت إضافتها مؤخرًا بالمبادرة، مثل فيروس C وB، وفيروس نقص المناعة الإيدز.

- المشورة: حيث يقوم فريق طبي بتقديم كافة النصائح والإرشادات والنصائح للمقبلين على الزواج.

- الحصول على الشهادة الموثقة

ما الإجراءات حال إصابة أحد الطرفين بأمراض؟

وإذا كانت نتائج الفحوصات إيجابية أو هناك إصابة بأمراض فيروسية يتم توجيه المريض إلى عيادة المشورة، ويتم فيها توعية المريض بالمرض وطرق العلاج وتقديم الدعم النفسي له، عقب ذلك يتم تحويل الشخص المصاب إلى العيادات المختصة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.