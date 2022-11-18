رئيس جمعية أمراض الجهاز الهضمي لـ«مصر تستطيع»: بلدنا ينتظر حدثا عالميا في 2024

نفى الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، ما نُسب اليه من رسائل منتشرة على جروبات «واتس أب» بشأن نصائح خاصة بأمراض الجهاز الهضمي لا علاقة له بها، موضحًا أن مضمون الرسالة عارٍ تمامًا من الصحة، كما أنه لا يعرف الهدف من تلك الرسالة والهدف من نسبها إليه، مؤكدًا أن الرسالة في ظاهرها شيء جميل لكن باطنها نوايا خبيثة، ونشر مثل هذه الرسائل يؤدي إلى إحداث بلبلة وتخوف الناس.

من المتوقع عقد مؤتمر الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي في عام 2024 بمصر

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه من المتوقع عقد مؤتمر الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي في عام 2024، وسوف ينعقد في مصر، كاشفًا أن المؤتمر مهم للغاية، واصفًا إياه بأنه على نفس أهمية كأس العالم ، «هذا المؤتمر مثل كأس العالم، وأتوقع حضور 100 عالم وخبير، وحوالي 2500 شخص من المستمعين من كل الدول وسوف ينعقد في القاهرة».

ألقى محاضرات في 56 دولة بالعالم وجرى تكريمه في 15 دولة

وأشار رئيس الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أنه ألقى محاضرات في 56 دولة بالعالم وجرى تكريمه في 15 دولة منها روسيا والهند وفرنسا وبلغاريا، معربًا عن فخره كونه من جامعة المنصورة واستطاع جلب 61 مليون جنيه تبرعات للجامعة ومركز زراعة الكبد بها، و«نحن في مصر وصلنا إلى 970 عملية زراعة كبد، وهذا رقم عالمي مقارنة بالدول الأخرى، ونحن نسبق أمريكا وأوروبا في هذا الجانب، ونحتل المركز الرابع عالميا في جراحات زراعة الكبد».