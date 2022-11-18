«مصر تستطيع»: 345 مليون نسمة حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قال الإعلامي أحمد فايق، إن ثلثي سكان العالم يعانون من ندرة المياه الحادة لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليون مواطن في 2019 إلى 345 مليون مواطن في 2020، لذلك تسعى الدول المشاركة في قمة المناخ لبحث سبل الحفاظ على درجة حرارة الأرض عند 1.5 مئوية.

120 مليار دولار سنويا لمواجهة التغيرات المناخية

وأوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC»، أنه للحفاظ على درجة حرارة الأرض عند المعدل المطلوب، فإننا نحتاج إلى 120 مليار دولار سنويا، تتحملها الدول المتسببة في 97% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، لافتا إلى أن دول العالم النامي تضغط على الدول المتقدمة للدفع مقابل معالجة الآثار الناتجة عن مشروعاتها، التي تعد دمارا شديدا، وأصحبت قارة إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية على الرغم من أنها لا تسهم في الانبعاثات إلا بـ 3% فقط.

مسؤولية الدول الكبرى تجاه التغيرات المناخية

وأشار الإعلامي أحمد فايقن إلى أن دول العالم المتقدم لا بد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث، وقمة المنخ الحالية تشهد مداولات مستمرة بغرض إلزام المتسببين في كارثة التغيرات المناخية بتحمل النتيجة.